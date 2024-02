GLOBALFOUNDRIES Aktie: Das war abzusehen!

Bei Globalfoundries deutet sich laut einer Analyse keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Marktteilnehmer an. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse an der Aktie hindeutet. Daher erhält Globalfoundries eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Globalfoundries liegt bei 44,67, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 49,81 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Globalfoundries derzeit um 1,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und um 2,88 Prozent unter dem GD200. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Bewertungen für die Globalfoundries-Aktie abgegeben. Von insgesamt 14 Bewertungen waren 13 "Gut" und 1 "Neutral". Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt mit 76,08 USD deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 55,94 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 36 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen Faktoren erhält Globalfoundries insgesamt ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Globalfoundries zwar leicht rückläufig sind, die technische Analyse jedoch auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Die Analysten geben der Aktie überwiegend positive Bewertungen und sehen ein deutliches Aufwärtspotenzial.