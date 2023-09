GLOBALFOUNDRIES: Aktie hat Potenzial - Kursziel von 66,83 EUR

Die Aktie von GLOBALFOUNDRIES hat am 11.09.2023 an der Börse um +1,76% zugelegt und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +5,09% erreicht. Die Finanzmarktanalysten sehen jedoch noch größeres Potenzial.

• Kursziel: 66,83 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,12

• Anteil optimistischer Analysten: +70,59%

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 66,83 EUR – ein Potential von +21,45%. Derzeit empfehlen neun Analysten einen starken Kauf der Aktie und drei weitere sind optimistisch gestimmt mit einem “Kauf”-Rating. Vier Experten halten die Aktienposition neutral und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating für GLOBALFOUNDRIES bleibt bei stabilen Werten. Mit einem positiven Trend spricht aktuell viel für eine Fortsetzung des Aufschwungs der global tätigen...