GLOBALFOUNDRIES Aktie: Das hat Gewicht!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Globalfoundries haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen, so unsere Analyse. In den sozialen Medien war die Diskussionsstärke rückläufig, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher bewerten wir die Aktie als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Globalfoundries aktuell unter dem GD200 von 57,03 USD liegt, was einer Abweichung von -8,45 Prozent entspricht. Auch der GD50 beträgt 54,65 USD, was einer Abweichung von -4,46 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate zeigt, dass von insgesamt 6 Bewertungen alle als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 69,6 USD, was einem Aufwärtspotential von 33,31 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Globalfoundries zeigt einen Wert von 67,51, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25 beträgt 54,58, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Stimmung und ein neutraler technischer Ausblick für die Aktie von Globalfoundries.