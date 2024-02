GLOBALFOUNDRIES Aktie: Was geht denn hier ab?

Die technische Analyse der Globalfoundries-Aktie zeigt eine Abweichung von -7,07 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 57,45 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 56,89 USD unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Allerdings ergaben statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Analysten haben dem Unternehmen insgesamt eine positive Bewertung gegeben, mit 6 "Gut"-Einschätzungen in den letzten 12 Monaten. Die durchschnittliche Empfehlung beträgt ebenfalls "Gut", wobei das mittlere Kursziel bei 69,6 USD liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Globalfoundries-Aktie momentan als überkauft eingestuft wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Lediglich der 25-Tage-RSI zeigt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung der Globalfoundries-Aktie aus technischer und analytischer Sicht, trotz der positiven Stimmung in sozialen Netzwerken.