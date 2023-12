GLOBALFOUNDRIES Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Globalfoundries in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Diskussionen über Globalfoundries waren deutlich intensiver als üblich und die Aufmerksamkeit der Anleger stieg ebenfalls an, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse der Globalfoundries-Aktie zeigt eine Abweichung von +4,93 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Das führt zu einer neutralen Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs um +13,18 Prozent über diesem Wert, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Außerdem gab es mehr Kauf- als Verkaufssignale, was zu einer positiven Bewertung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Globalfoundries-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein positives Rating für Globalfoundries.

