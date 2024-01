GLOBALFOUNDRIES Aktie: Pleite oder Chance?

Die technische Analyse der Globalfoundries-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 58,59 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 56,95 USD liegt nur 2,8 Prozent darunter, was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine ähnliche Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt ebenfalls ein neutrales Rating, da der Schlusskurs von 55,75 USD nur um 2,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abweicht.

Die Anleger-Stimmung wurde in den sozialen Medien untersucht und zeigt sich als neutral, obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Die Redaktion hat jedoch auch 7 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Die Analysten bewerten die Globalfoundries-Aktie insgesamt positiv, da in den letzten 12 Monaten 12 mal die Einschätzung "Gut" und 1 mal die Einschätzung "Neutral" vergeben wurde. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 34,47 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 56,95 USD, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Abschließend zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass die Globalfoundries-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Globalfoundries-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, der Analysteneinschätzung und des RSI ein neutrales Rating.