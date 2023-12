GLOBALFOUNDRIES Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Globalfoundries-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 59,27 USD gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 58,75 USD, was einem Unterschied von -0,88 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Darüber hinaus wird auch der 50-Tages-Durchschnitt häufig analysiert, der derzeit bei 54,45 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 7,9 Prozent darüber liegt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie auf kurzfristiger Basis führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Globalfoundries ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer positiven Gesamteinschätzung "Gut" führt. Diese Einschätzung wird durch konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien gestützt, die 4 positive Signale gegenüber 0 negativen Signalen aufweisen.

Des Weiteren zeigt die Analyse der Diskussionsintensität im Internet eine starke Aktivität im Zusammenhang mit Globalfoundries. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Entwicklung auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Abschließend ergibt sich aus den 13 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate, dass 12 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für die Aktie. Obwohl es in den letzten Monaten keine neuen Analystenupdates gab, liegt der durchschnittliche Kursziel bei 76,58 USD, was einem Potenzial von 30,35 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 58,75 USD entspricht. Insgesamt erhält Globalfoundries somit eine positive Bewertung von den Analysten.

Insgesamt zeigen die technische Analyse, die Anleger-Stimmung, das Sentiment und Buzz sowie die Analysteneinschätzungen, dass Globalfoundries aktuell eine positive Entwicklung aufweist und von Experten sowie Anlegern positiv bewertet wird.