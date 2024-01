GLOBALFOUNDRIES Aktie: Lieber erstmal abwarten!

In den letzten Wochen konnte bei Globalfoundries keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass es keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien gab. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt Globalfoundries insgesamt 13 Bewertungen, wovon 12 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Es gab keine negativen Bewertungen. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotenzial von 36,66 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Hingegen wird der Relative Strength Index (RSI) der Globalfoundries-Aktie als überkauft bewertet, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 58,81 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 56,04 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf den GD200. Die Bewertung auf Basis des GD50 ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung und die Analysteneinschätzung positiv sind, während der RSI und die technische Analyse zu einer neutralen bis negativen Bewertung führen. Somit erhält Globalfoundries insgesamt eine Bewertung im mittleren Bereich.