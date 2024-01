GLOBALFOUNDRIES Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die aktuelle Bewertung der Aktie von GLOBALFOUNDRIES entspricht nach Meinung von Analysten nicht ihrem wahren Wert. Das tatsächliche Kursziel liegt etwa 27,84% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 05.01.2024 verzeichnete GLOBALFOUNDRIES einen Kursanstieg von 0,38%. Das Kursziel für das Unternehmen wird derzeit auf 65,51 EUR geschätzt. Das Guru-Rating von GLOBALFOUNDRIES bleibt stabil bei 4,25.

Marktentwicklung

In den letzten fünf Handelstagen, also in [...] Hier weiterlesen