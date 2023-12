GLOBALFOUNDRIES Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Aktie von GLOBALFOUNDRIES wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um +19,78% über dem aktuellen Kurs liegt.

Kursentwicklung von GLOBALFOUNDRIES

Am 21.12.2023 verzeichnete GLOBALFOUNDRIES einen Anstieg um +3,05% an den Finanzmärkten. Das Kursziel für GLOBALFOUNDRIES liegt bei 65,41 EUR, was einer positiven Einschätzung von 4,25 im Guru-Rating entspricht.

Analystenmeinungen

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von GLOBALFOUNDRIES [...] Hier weiterlesen