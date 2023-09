GLOBALFOUNDRIES Aktie mit 23,25% Kurspotenzial

Am gestrigen Tag fiel GLOBALFOUNDRIES am Finanzmarkt um -0,77%. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch einen positiven Trend von +1,55%, was auf eine optimistische Marktsituation schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 67,74 EUR und bietet damit ein Potenzial von +23,25%. Während neun Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei ein “Kauf”-Rating vergeben haben, sehen vier Experten die Bewertung “halten” als angemessen an. Lediglich einer ist für den Verkauf der Aktien.

Insgesamt sind 70,59% der Analysten weiterhin optimistisch bezüglich GLOBALFOUNDRIES. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,12.