München (ots) -Das geplante GKV-Finanzstabilisierungsgesetz in der Dauerkritik: Nicht nur die Pharmaindustrie wettert dagegen. Auch aus Bayern gibt es Gegenwind. Sein Gesundheitsminister Klaus Holetschek sieht durch die Pläne der Ampelkoalition den Pharma- und Forschungsstandort Deutschland in Gefahr. Das erklärte er bei einer Veranstaltung der Pharmainitiative Bayern: https://pharma-fakten.de/news/gkv-spargesetz-so-teuer-kann-sparen-sein/.Weitere Artikel, Fakten und Studien zu dem Thema: https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/gesundheitspolitik/Abschlag auf Kombitherapien: 20 Prozent rückwärtsgewandtDas Spargesetz des Bundesgesundheitsministers sieht einen pauschalen 20-prozentigen Abschlag auf Kombinationstherapien vor; also auf Arzneimittel, die ihre volle Wirksamkeit in der Verbindung mit einem weiteren oder mehreren Wirkstoffen entfalten. Das ist medizinisch nicht begründbar, regulatorisch bedenklich und innovationsfeindlich.https://ots.de/pJfzh3Herstellerrabatt: Eine teure Wette auf die ZukunftSeit Jahren müssen pharmazeutische Unternehmer einen Herstellerrabatt abführen - zurzeit sind es 7 Prozent auf jede verkaufte patentgeschützte Arzneimittelpackung. Eine Projektion des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) zeigt: Es ist eine Sparmaßnahme, die in den Investitionsvolumina dieser Firmen eine kräftige Bremsspur hinterlässt.https://pharma-fakten.de/news/herstellerrabatt-eine-teure-wette-auf-die-zukunft/72.000.000.000 Euro72,3 Milliarden Euro: Auf diesen Betrag summieren sich die Rabatte und andere Kostendämpfungsmaßnahmen, die die pharmazeutische Industrie zugunsten der Gesetzlichen Krankenkassen zwischen 2010 und 2020 gezahlt hat. Dass das negative Folgen hat, zeigt eine Studie.https://pharma-fakten.de/news/1211-72-000-000-000-euro/