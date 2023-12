GKE Aktie: Tut sie es schon wieder?

In den letzten vier Wochen gab es bei der Aktie von Gke keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Aus diesem Grund wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der Gke-Aktie für die letzten 200 Handelstage, der bei 0,07 SGD liegt, als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen mit einem letzten Schlusskurs von 0,068 SGD eine Abweichung von -2,86 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie" hat die Gke-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,26 Prozent erzielt, was 13,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt -7,45 Prozent, und Gke liegt 12,8 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Gke in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, wodurch die Gesamteinschätzung als "Neutral" ausfällt. Damit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".