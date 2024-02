GKE Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Gke diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -5,71 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Gke-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,07 SGD mit dem aktuellen Kurs (0,066 SGD) vergleicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,07 SGD weist mit einer Abweichung von -5,71 Prozent ein "Schlecht"-Rating auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Gke lassen sich auch über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie in diesem Punkt insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Gke im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,33 Prozent erzielt, was 18,86 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt -13,17 Prozent, wobei Gke aktuell 14,16 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.