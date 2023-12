GKE Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Gke in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gke-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,07 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,068 SGD weicht somit um -2,86 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt ein ähnliches Bild, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Gke-Aktie im vergangenen Jahr bei -20,26 Prozent, was 13,04 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,21 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt -7,45 Prozent, wobei Gke aktuell 12,8 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.