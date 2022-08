GIGABYTE veröffentlicht BIOS-Updates für die 600 Serie, die für Intels kommende Prozessoren der neuen Generation bereit sind

Taipeh (ots/PRNewswire) -Um die Kompatibilität und Leistung für die kommenden neuen Prozessoren von Intel zu verbessern, bringt GIGABYTE im Voraus BIOS-Updates für Mainboards der Intel 600 Serie heraus. Das neue BIOS unterstützt Intels aktuelle Prozessoren der 12. Generation und ist auch für die neuen Prozessoren bereit, die in Kürze auf den Markt kommen sollen. Das BIOS-Update ermöglicht den Nutzern der 600 Serie ein reibungsloses und problemloses Upgrade, sobald die neuen Prozessoren auf dem Markt sind.Das neue BIOS, das die gesamte Palette der GIGABYTE Z690- (https://www.aorus.com/motherboards/intel-z690), B660- (https://www.aorus.com/motherboards/intel-b660) und H610- (https://www.aorus.com/motherboards/intel-h610) Motherboards abdeckt, bietet volle Unterstützung für Intels kommende Prozessoren. Um den Nutzern das Leben zu erleichtern, hat GIGABYTE eine Reihe von Techniken optimiert, wie z.B @BIOS, Q-Flash und Q-Flash Plus, die komplizierte Vorgänge vereinfachen und Update-Fehler verhindern sollen. Dank dieser benutzerfreundlichen Techniken, die mit den GIGABYTE Mainboards geliefert werden, können Benutzer sogar eine BIOS-Datei flashen, ohne eine Grafikkarte, Speicher oder sogar einen Prozessor zu installieren.GIGABYTE Mainboards sind weithin bekannt für ihre innovativen Technologien und ihre exzellente Verarbeitungsqualität, was sie zu einer der besten Optionen für PC-Bastler macht. Darüber hinaus wurden die Motherboards der GIGABYTE 600 Serie seit ihrer Einführung im vergangenen Oktober von mehr als 100 Medien weltweit hoch gelobt. Die auf Spiele ausgerichteten Motherboards der Z690 AORUS- und AERO-Creator-Serien wurden international anerkannt und haben mehrere Red Dot- und iF-Design-Preise gewonnen. Bitte besuchen Sie die offizielle Website von GIGABYTE https://bit.ly/INTEL600BIOS für weitere Details zum Produkt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1872521/GIGABYTE_Releases_600_series_BIOS_updates_ready_Intel_s_upcoming_new_gen.jpgPressekontakt:Catherine Tsai,catherine.tsai@gigabyte.com,+886289124000Original-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuell