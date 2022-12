GIGABYTE legt Wert auf benutzerfreundliches Design bei allen Produktlinien, um die Benutzererfahrung zu verbessern

Taipeh (ots/PRNewswire) -GIGABYTE, die weltweit führende Computermarke, ist bekannt für ihre stylischen und leistungsstarken Motherboards, Grafikkarten, Gaming-Monitore und mehr. Die preisgekrönten Produkte werden von Verbrauchern weltweit für ihre erstklassige Verarbeitungsqualität und Leistung gelobt. Was GIGABYTE-Produkte noch beeindruckender macht, ist ihr ansprechendes Design, das auf einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse und Erwartungen der Anwender basiert. Diese genialen Designs sind darauf ausgerichtet, die Produkte einfacher montieren und aufrüsten zu können, um die Benutzerfreundlichkeit wesentlich zu verbessern.Die Intel-basierte Z790-Serie und die AMD-AM5-basierten X670- und B650-Gaming-Motherboards von GIGABYTE sind mit Technologien ausgestattet, die PC-Aufbau und Upgrades so einfach wie möglich machen. Das DoItYourself-freundliche PCI-Express-EZ-Latch-Design ermöglicht es dem Anwender, die Grafikkarte mit einem Schnelllösemechanismus einfach vom PCI-Express-Steckplatz zu lösen; das M.2 EZ-Latch-Design macht die Installation von M.2 SSD-Laufwerken dank der schraubenlosen Ausführung mühelos. Diese Motherboards der neuesten Generation unterstützen auch Intel-XMP- und AMD-EXPO-Übertaktungs-Speichermodule für maximale Kompatibilität, und das GIGABYTE BIOS wird mit vorinstallierten Profilen geliefert, die Anwendern helfen, ganz leicht mehr Leistung zu erzielen.Neben der enormen Leistung der GIGABYTE-Grafikkarten verfügen die neuesten MASTER-Modelle der AORUS-RTX™-40-Serie über LCD-Edge-View, einen LCD-Bildschirm, mit dem der Anwender die Leistung in Echtzeit überwachen oder seinen PC mit seinen Lieblingsgrafiken oder -animationen individuell gestalten kann. Die neue, nicht durchhängende Halterung ist auf die luftgekühlten Grafikkarten der GIGABYTE-RTX™-40-Serie zugeschnitten und bietet eine optimierte Verstärkung, ohne die Gesamtoptik zu beeinträchtigen.Von den exklusiven taktischen Funktionen bis zu den Arm-Edition-Modellen umfasst das ansprechende Design auch die Gaming-Monitor-Produktlinie von GIGABYTE, die speziell für Gamer entwickelt wurde und sich auf die von ihnen benötigten Funktionen konzentrieren. Taktische Funktionen, wozu unter anderem Black Equalizer 2.0 und Aim Stabilizer gehören, sind Verbesserungen im Spiel, die den Gamern helfen, ihre Spielfähigkeiten zu verbessern. Die Monitore der M-Serie von GIGABYTE sind außerdem mit KVM-Technologie ausgestattet, mit der Anwender eine Verbindung zu mehreren Geräten herstellen und zwischen ihnen wechseln können, indem sie nur ein einziges Set aus Monitor, Tastatur und Maus verwenden. Und schließlich sind die Gaming-Monitore M32U und M28U Arm Edition die ultimative platzsparende und ergonomische Lösung, die den Arbeitsbereich freimacht und sich entsprechend den Bedürfnissen der Anwender an verschiedene Szenarien anpasst.GIGABYTE legt bei der Entwicklung seiner Produkte großen Wert auf Anwenderfreundlichkeit und hat sich als Ziel gesetzt, Schwachstellen für eine bessere Anwendererfahrung zu beseitigen. Erfahren Sie mehr darüber, wie GIGABYTE das PC-Erlebnis auf die nächste Stufe hebt, unter https://bit.ly/gigabyte_friendly_designFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1965244/GIGABYTE_Emphasizes_Friendly_Design_Across_Product_Lines_Enhance_User_Experience.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gigabyte-legt-wert-auf-benutzerfreundliches-design-bei-allen-produktlinien-um-die-benutzererfahrung-zu-verbessern-301703921.htmlPressekontakt:Phebe Huang,phebe.huang@gigabyte.comOriginal-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuell