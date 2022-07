GIGABYTE erweitert das 4K-Gaming-Monitor Lineup um den 54,6-Zoll S55U

Taipeh (ots/PRNewswire) -GIGABYTE, die weltweit führende Marke für Gaming-Hardware, kündigt die Einführung des GIGABYTE S55U Gaming-Monitor, die neueste Ergänzung zur GIGABYTE 4K Monitor Familie (https://www.aorus.com/monitors/4k).Der S55U erschließt mit seinem riesigen 54,6-Zoll-UHD-Quantum-Dot-Display ein neues Segment von Gaming-Monitoren. Der S55U bietet nicht nur eine unglaubliche Bildschärfe und -klarheit, sondern auch eine eSport-taugliche Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, eine GTG-Reaktionszeit von 2 ms und eine HDMI 2.1-Konnektivität, die ein immersives, seidenweiches 4K-Gaming-Erlebnis auf einem großen Bildschirm verspricht. Der S55U ist außerdem androidbetrieben und verfügt über integrierte Apps wie YouTube, Netflix und Chromecast für das Streaming, was ihn auch ideal für Home Entertainment macht.GIGABYTE ist seit der Einführung seines allerersten 4K-Displays im letzten Jahr ein Vorreiter bei der Entwicklung von erstklassigen 4K-Gaming-Monitoren. Die gesamte Familie verfügt über die branchenführende HDMI 2.1-Unterstützung und exklusive taktische Gaming-Funktionen, die einen neuen Standard für 4K-Gaming-Displays setzen. Die 4K-Gaming-Monitore von GIGABYTE wurden von den Medien und Communities weltweit sehr positiv aufgenommen. Der FV43U wurde von dem weltbekannten Medium Tom's Hardware aufgrund seiner klassenbesten Farben und Kontraste zum König der 43-Zoll-Gaming-Monitore ernannt. Der 47,53-Zoll FO48U mit OLED-Panel wurde im Jahr 2022 mit dem iF Design Award für seine unübertroffene Ästhetik und Display-Leistung ausgezeichnet. Zu guter Letzt, die GIGABYTE M-Serie (https://www.aorus.com/comparison/M32U_vs_M28U) von dem auf Monitore fokussierten Tech-Medium Rtings als bester 4K-Gaming-Monitor, den sie getestet haben, hoch gelobt.GIGABYTE hat eine große Auswahl an 4K-Gaming-Monitoren von 28 bis 54,6 Zoll für Gamer im Angebot. Der neueste S55U bietet eine völlig neue Dimension für alle, die auf einem großen Gaming-Monitor sowohl für Spiele als auch für das Home-Entertainment ein völlig immersives Seherlebnis suchen.GIGABYTE 4K-Gaming-Monitore sind ab sofort erhältlich. Für weitere Produktinformationen besuchen Sie bitte unsere Website: https://bit.ly/4KMONITORFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1849184/GIGABYTE_Added_54_6_inch_S55U_4K_Gaming_Monitor_Lineup.jpgPressekontakt:Catherine Tsai,catherine.tsai@gigabyte.comOriginal-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuell