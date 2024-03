GH Research-Anleger wird’s freuen!

Die Aktie von Gh Research wird einer technischen Analyse unterzogen. Der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 9,14 USD. Der letzte Schlusskurs von 10,9 USD weicht somit um +19,26 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Schlusskurs von 7,53 USD eine Abweichung von +44,75 Prozent, was ebenfalls eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Gh Research-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird analysiert, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 14,12 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten der Aktie, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Gh Research eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Gh Research. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Zudem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die sozialen Plattformen zeigen hingegen, dass die Kommentare überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dadurch wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird Gh Research hinsichtlich der Stimmung als "Gut" bewertet.