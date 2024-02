GH Research Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

In den letzten vier Wochen gab es bei Gh Research eine deutliche Verbesserung im Stimmungsbild und in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Die Stimmungslage wurde als positiv bewertet, da vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhielt Gh Research daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse wurde der 200-Tage-Durchschnitt betrachtet, der aktuell bei 9,29 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 8 USD, was einer Abweichung von -13,89 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhielt Gh Research daher eine "Schlecht"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt hingegen, bei dem der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Gh Research auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Von den Analysten wurden in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Gh Research abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 45 USD, was einer "Gut"-Empfehlung von 462,5 Prozent entspricht. Somit erhält die Gh Research-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Der Relative Strength Index zeigt ein gemischtes Bild, mit einer "Neutral"-Empfehlung für RSI7 und einer "Gut"-Einstufung für RSI25. Insgesamt wird die Gh Research-Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut" eingestuft.