GH Research Aktie: Das war ja klar …

Die Gh Research-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet. Der aktuelle Kurs von 6,1 USD liegt 35,31 Prozent unter dem GD200 (9,43 USD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 6,41 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,84 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Gh Research-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Von 1 Analystenbewertung im letzten Jahr für die Gh Research-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 45 USD, was auf ein Potenzial von 637,7 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (6,1 USD) hinweist. Somit lautet die Empfehlung "Gut" für die Aktie.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Gh Research in den letzten Wochen verbessert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Gh Research liegt bei 39,58, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,61, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".