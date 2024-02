GH Research Aktie: Es wird konkret!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Gh Research-Aktie abgegeben, wobei alle Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Somit erhält die Gh Research-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Bewertungen beträgt 45 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotenzial von 460,4 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 8,03 USD. Aufgrund dieser Analyse resultiert eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gh Research derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 9,31 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (8,03 USD) um -13,75 Prozent unter diesem Trendsignal liegt. Jedoch ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,31 USD, was einer Abweichung von +27,26 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Gh Research-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen über die Gh Research-Aktie geäußert wurden. Dies führt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird somit als angemessen bewertet und die Aktie von Gh Research erhält eine "Gut"-Bewertung.