GH Research Aktie: Einfach nur Spitze!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Gh Research deutlich zum Positiven verändert. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, in denen eine verstärkte Tendenz zu positiven Themen festgestellt wurde. Daher wird das Kriterium "Sentiment und Buzz" positiv bewertet.

Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Gh Research in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Gh Research liegt bei 57,23, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit 63 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird Gh Research daher in der Kategorie "Relative Strength Index" als neutral bewertet.

In den sozialen Medien wurden Gh Research in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Gh Research-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitt fällt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in der Kategorie "Technische Analyse".

Zusammenfassend wird Gh Research basierend auf den verschiedenen Kriterien mit einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung versehen.