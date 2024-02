GH Research Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Gh Research intensiv diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Gh Research, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Gh Research liegt aktuell bei 63,93 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 28,57, was bedeutet, dass Gh Research hier überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier somit eine "Gut"-Bewertung im Bereich des RSI.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Gh Research abgegeben, was durchschnittlich zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 45 USD, was einem Potenzial von 483,66 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gh Research-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,29 USD lag, während der letzte Schlusskurs (7,71 USD) um -17,01 Prozent abweicht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält die Gh Research-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI, den Analysteneinschätzungen und der technischen Analyse.