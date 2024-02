GHST World Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Bewertung für die World-Aktie in den sozialen Medien abgegeben, wie unsere Redaktion auf Basis einer Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Auch wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der World-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,047 USD weicht somit um +17,5 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,04 USD über dem letzten Schlusskurs (+17,5 Prozent) und erhält somit auch ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird daher die World-Aktie für die einfache Charttechnik mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der World-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 21,05. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Gut"-Rating für World.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die World-Aktie.