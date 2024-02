GHST World Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Aktie von World hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,04 USD gehabt, während der aktuelle Kurs bei 0,034 USD liegt, was einer Abweichung von -15 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,04 USD über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionsintensität zu World zeigt eine mittlere Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wert Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für World in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von World aktuell mit dem Wert 100 überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 53, was als Signal dafür gilt, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber World. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält World daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält World von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.