GGL Resources Corp Aktie: Das ist ein Hammer

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Ggl Resources Corp nach dem RSI7 für sieben Tage ein Neutral-Titel. Der RSI25 für 25 Tage ergibt eine Kennziffer von 38,46, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metalle und Bergbau, was einen geringeren Ertrag von 3,59 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Ggl Resources Corp um -55 Prozent niedriger. In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -12,64 Prozent, wobei die Ggl Resources Corp um 42,36 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.