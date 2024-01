GFcurities Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Gf Securities bei 89,8, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 71 signalisiert eine Überkauftheit und erhält ebenfalls die Einstufung "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gegenüber Gf Securities war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit insgesamt zehn positiven und drei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Gf Securities im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,1 Prozent, was 8,68 Prozent unter dem Durchschnitt der Finanzbranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Kapitalmärkte" beträgt -8,04 Prozent, und Gf Securities liegt aktuell 9,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien zeigt eine starke Aktivität im langfristigen Zeitraum, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einem insgesamt "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.