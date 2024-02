GF Securities Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse der Gf Securities zeigt einen aktuellen Kurs von 8,53 HKD, was einer Entfernung von -16,94 Prozent vom GD200 (10,27 HKD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 8,42 HKD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +1,31 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Gf Securities als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche hat die Gf Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,88 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -25,19 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor liegt die Unterperformance bei 24,55 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Bei der Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Gf Securities eine negative Entwicklung aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gf Securities liegt bei 15,63, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 43,2 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.