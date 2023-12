GF Securities Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein technischer Indikator, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. Bei der Bewertung von Gf Securities verwenden wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 70,59 Punkten, was darauf hinweist, dass die Gf Securities-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft und das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Gf Securities daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,99 HKD mit dem aktuellen Kurs von 9,42 HKD, ergibt sich eine Abweichung von -14,29 Prozent. Aufgrund dieser Abweichung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man auch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,42 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Gf Securities in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die eine "Neutral"-Einschätzung der Aktie ergeben.

Die Stimmung hat sich für Gf Securities in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.