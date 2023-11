GFT Technologies: Kann man die Aktie jetzt kaufen?

Die Aktie der GFT Technologies, kurz GFT, (WKN: 580060) schwankte am Donnerstag zwischen Gewinnen und Verlusten, ein klarer Trend war nicht zu erkennen. Das Hin und Her setzt sich am Freitag fort, aktuell notiert das Papier bei 28,90 €. Die Ursache für den volatilen Kursverlauf sind die Quartalszahlen. Was verraten diese?