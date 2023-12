GFT-Chefin Lulay verlängert Vertrag nicht - Nachfolgesuche begonnen

STUTTGART (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister GFT Technologies muss sich einen neuen Konzernlenker suchen. Die bisherige Chefin Marika Lulay strebe aus persönlichen Gründen keine Verlängerung ihres bis Ende 2024 laufenden Vertrags an, teilte das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mit. Die Suche nach ihrer Nachfolge habe der Verwaltungsrat eingeleitet.

Lulay leitete GFT seit Mitte 2017, knapp zwei Jahre zuvor war sie geschäftsführende Direktorin und Mitglied des Verwaltungsrats geworden. Zuvor war die 61-Jährige über ein Jahrzehnt Mitglied des Vorstandes./lew/jha