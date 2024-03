GFT-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Dividendenrendite von Gft beträgt derzeit 1,51 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Durchschnitt (2,16 Prozent) liegt. Daher erhalten sie von Analysten eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gft-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 28,38 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 27,2 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 30,83 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Gft-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,14 Prozent erzielt, was 20,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 16,02 Prozent, und Gft liegt aktuell 27,16 Prozent darunter. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Gft ist gemischt. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen analytische Studien, dass überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".