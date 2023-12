GFT Aktie: Das wird teuer!

Aktienanalyse: Gft mit gemischten Bewertungen

Gft-Aktien bieten derzeit eine Dividendenrendite von 1,75 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungsbranche einen geringeren Ertrag von 21,18 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Redaktion hat jedoch auch einige berechenbare Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer gemischten Empfehlung führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV von Gft bei 18,1, was 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungsbranche ist. Dies deutet auf eine aktuelle Unterbewertung der Aktie hin, weshalb Gft in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Gft in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,92 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen Underperformance von -13,92 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie 8,3 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.