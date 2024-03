GFT Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der aktuelle Gft-RSI liegt bei 30,48, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 40,69, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 33,16 EUR der Gft-Aktie inzwischen um +6,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf der Grundlage der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch auch als "Gut" eingestuft, da die Entfernung zum GD200 bei +16,93 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) wird die Gft-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 18,28, was einen Abstand von 75 Prozent zum Branchen-KGV von 74,51 bedeutet. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Gft in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Gft, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.