GFT Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Gft-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 29,06 EUR verläuft. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 31,3 EUR, was einer Differenz von +7,71 Prozent entspricht und die Aktie mit "Gut" bewertet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 30,22 EUR, was einer Differenz von +3,57 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume ein "Gut"-Befund.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Gft-Aktie bei 17,53 liegt und somit 75 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (69,74). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Dividendenrendite der Gft-Aktie beträgt aktuell 1,75 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,18 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigt sich, dass die Anleger größtenteils neutral eingestellt waren. In den letzten Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Gft, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Allerdings zeigen statistische Auswertungen eine Überzahl von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.