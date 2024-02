GFT Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "British Land":

Die Stimmung und Diskussion über Gft in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Trotzdem wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Die Analyse der Diskussionsstärke zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist, weshalb Gft in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Gft liegt bei 56,67, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI für den Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 41,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führen diese Werte zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gft bei 17 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 74,84 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Gft bei -22,11 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Gft ein neutrales bis unterbewertetes Gesamtbild.