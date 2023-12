GFT Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Gft-Aktie wird sowohl aus fundamentaler Sicht als auch aus technischer Analyse als attraktiv bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,53 zeigt, dass die Aktie deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 67,99, was zu einer Unterbewertung führt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von +5,95 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Andererseits liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings ergibt sich eine abweichende Bewertung, wenn der RSI der letzten 7 Tage mit dem RSI der letzten 25 Tage verglichen wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Gft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion neutral. Statistische Auswertungen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.