GFT Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gft liegt derzeit bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 71,29 für "IT-Dienstleistungen" unter dem Durchschnitt (ca. 74 Prozent) liegt. Dies lässt darauf schließen, dass Gft aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 73,7 Punkten, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI von 64,96 zeigt hingegen an, dass Gft weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gft mit 1,51 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 2,16 Prozent und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.