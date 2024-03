GFT Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Gft diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Gft beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung geführt hat. Allerdings zeigen weitere Studien, dass vor allem negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt.

Bezüglich der Dividende liegt Gft mit einer Ausschüttung von 1,51 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (17,6 %) deutlich niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Gft mit 18,28 unter dem Branchendurchschnitt (73 Prozent). Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 68,21 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite von Gft mit -11,14 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") um mehr als 20 Prozent darunter. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,83 Prozent, während Gft mit 25,97 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.