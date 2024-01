GFT Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Gft-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,75 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,84 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche.

In den sozialen Medien wurde Gft in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Darüber hinaus wurden 4 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Gft-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,53 um 75 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (69,82). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat die Gft-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,17 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 12,62 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -17,79 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite 13,22 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.