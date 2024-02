GFT Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Gft-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet und ihre Performance in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 und 200 Tage bewertet. Der Kurs von 32,24 EUR liegt derzeit 4,85 Prozent über dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200 +13,56 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

In einer fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei 16,6 liegt und damit unter dem Branchendurchschnitt von 74,04 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt die Ausschüttung bei 1,51 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 24,05 % als niedriger bewertet wird und zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und bewertet die Gft-Aktie basierend auf einem 7-Tage- und 25-Tage-Zeitraum. Der aktuelle RSI-Wert von 33,19 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der RSI25-Wert von 43 deutet ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Gesamteinstufung von "Neutral".