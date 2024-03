GFT Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Gft-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Gft-Aktie beträgt 84,74, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 69,52 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf Dividenden schüttet Gft derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 15,76 Prozentpunkte (1,51 % gegenüber 17,27 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Gft-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,14 Prozent erzielt, was 20,86 Prozent unter dem Durchschnitt (9,72 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 17,09 Prozent, und Gft liegt aktuell 28,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gft-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 28,37 EUR liegt, was nahe am letzten Schlusskurs (27,32 EUR) liegt (Unterschied -3,7 Prozent) und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 30,78 EUR, was zu einem Unterschied von -11,24 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt wird die Gft-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating auf der Basis der einfachen Charttechnik versehen.