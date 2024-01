GFT Aktie: War das schon alles?

Der Aktienkurs von Gft verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,43 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen des Informationstechnologie-Sektors 18,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 16,54 Prozent, und Gft liegt aktuell 25,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) wird Gft als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 16,6 gehandelt wird, was einen Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 72,32 ergibt. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gft-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 28,65 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 28,98 EUR auf ähnlichem Niveau (Unterschied +1,15 Prozent) liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt sogar 30,62 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,36 Prozent). Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"- und eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik in Summe.

Die Stimmung bezüglich Gft hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.