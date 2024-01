GFT Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gft liegt derzeit bei 16,6 und ist damit um 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 72. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung.

In technischer Hinsicht wird die Gft derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 (gleitender Durchschnittskurs über 200 Tage) liegt bei 28,79 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 29,24 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,56 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der GD50 (gleitender Durchschnittskurs über 50 Tage) beträgt 30,67 EUR, was einer Abweichung von -4,66 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders negative Diskussionen über Gft geführt. An einem Tag dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen standen vor allem negative Themen im Vordergrund, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit überwiegend negative Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Gft auf Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Gft. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität bzw. Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Gft wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Neutral"-Rating zugesprochen.