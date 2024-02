GFT Aktie: So kann es nicht weitergehen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Gft von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so unsere Redaktion. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Allerdings wurden auch 5 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Schlecht" Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Gft im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,43 Prozent erzielt. Damit liegt sie 15,13 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 11,44 Prozent, und Gft liegt aktuell 20,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" im Branchenvergleich Aktienkurs.

Auf Basis der heutigen Notierungen hat die Aktie von Gft ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,6, was 77 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen". Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu einer Einstufung als "Gut".

Die Dividendenrendite von Gft liegt bei 1,51 Prozent, was 22,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 24 Prozent, wodurch die Aktie aus heutiger Sicht eher als unrentables Investment angesehen wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.