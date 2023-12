GFT Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Gft verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -5,17 Prozent, was im Vergleich zum IT-Sektor einem Rückstand von 12,2 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere in der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt bei 11,42 Prozent, und Gft liegt derzeit um 16,58 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Gft beträgt 1,75 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,18 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Gft mit einem Wert von 17,53 deutlich niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" mit einem KGV von 69,74. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Sicht als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit vereinzelten positiven Diskussionen über das Unternehmen Gft. Die statistischen Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.