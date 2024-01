GFT Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die GFT-Aktie wird derzeit hauptsächlich als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs bei 29,78 EUR liegt, was einem Abstand von +3,12 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 28,88 EUR entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 30,58 EUR, was einer Differenz von -2,62 Prozent entspricht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von GFT einen Wert von 16,6, was im Vergleich zum Branchenmittel von 70,09 deutlich günstiger ist und zu einer Unterbewertung führt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich als neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich auf negative Themen rund um GFT konzentriert, was zu einem insgesamt neutralen und analytisch betrachtet schlechten Signal führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt GFT mit 1,51 Prozent leicht unter dem Mittelwert von 2,16 Prozent und erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung.