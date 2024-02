GFT Aktie: Der Knaller!

Die Gft-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 28,26 EUR erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 31,52 EUR, was einem Unterschied von +11,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 30,78 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs bei +2,4 Prozent liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt Gft also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende von 1,51 % liegt Gft im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (17,68 %) niedriger und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 17,62 ist Gft deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt "IT-Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 72,98, was einem Abstand von 76 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Gft bei -22,11 Prozent, mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche erreicht eine mittlere Rendite von 5,42 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Gft mit 27,53 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.