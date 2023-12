GFT Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Gft-Aktie schüttet eine Dividendenrendite von 1,75 % aus, was 21,19 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 22,94 %. Dies bedeutet, dass der Ertrag niedriger ist und die Bewertung der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Gft-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,92 Prozent erzielt, was 7,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "IT-Dienstleistungen" beträgt 5,83 Prozent, was bedeutet, dass die Gft-Aktie aktuell um 12,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Gft-Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung am Markt. Obwohl in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, sind in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um Gft aufgetaucht. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Gft-Aktie sowohl dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe liegt. Dadurch erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine negative Bewertung der Gft-Aktie, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die Rendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt, als auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment und die technische Analyse.